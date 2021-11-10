Футболіст збірної Англії забив розкішний м'яч на тренуванні: відео шедевру

У захваті були навіть партнери по команді.

Гравець збірної Англії Філ Фоден відзначився неймовірним за видовищністю забитим голом під час тренування національної команди.

21-річний нападник після передачі від партнера по команді не став обробляти ігрове знаряддя, а пробив через себе - голкіпер не був готовий до такого розвитку подій, а тому не зумів впоратися з цим ударом.

Зазначимо, що Фоден зірвав гучні оплески партнерів, насолоджуючись променями хвилинної слави.

Відповідне відео з'явилося на Sky Sports Premier League у Twitter.

Phil Foden scores a worldie in England training pic.twitter.com/vIv5aqHXGf — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 9, 2021

Збірна Англії готується наразі до поєдинків кваліфікації на ЧС-2022. 12 та 15 листопада "Три леви" зустрінуться в рамках відбору на світову першість із Албанією та Сан-Марино відповідно;

Після восьми зіграних ігор в активі англійців 20 очок та перша сходинка в турнірній таблиці;

Фоден взяв участь у п'яти поєдинках кваліфікації, де зумів відзначитися двома результативними передачами.

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