Футболіст збірної Данії ледь не помер на полі: що варто знати про моторошний інцидент на Євро-2020

Усі подробиці шокової ситуації навколо Крістіана Еріксена.

12 червня футбольну планету сколихнув жахливий інцидент під час матчу 1-го туру Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії. Наприкінці першого тайму лідер данської команди Крістіан Еріксен раптово впав на газон і знепритомнів.

Incredible player. Praying that he is okay. Eriksen just collapsed on the field pic.twitter.com/BOshYNlKcE — Charlie (@CharlieV_NC) June 12, 2021

На полі моментально з'явилися лікарі, а партнери по команді закрили постраждалого від камер. Медики надали Еріксену екстрену допомогу - гравцю зробили дефібриляцію серця.

Associated Press

Associated Press

The Eriksen situation is seriously frightening. At first place, I saw how struggle eriksen to breath. . Then player come together to cover up. pic.twitter.com/35k5nCLEoQ — Brohazique (@BroHazique) June 12, 2021

Після цього лікарі забрали футболіста на ношах. Крістіан Еріксен покидав поле у кисневій масці.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Автомобіль швидкої допомоги доправив Еріксона до лікарні.

Кристиана Эриксена увезли со стадиона на скорой // Eriksen has left the stadium in an ambulance#Euro2020 #DENFIN pic.twitter.com/EEEeSKftAi — Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) June 12, 2021

Що відомо про стан Еріксена

УЄФА повідомив, що стан гравця стабілізувався, а матч Данія - Фінляндія офіційно призупинено.

"Після надання невідкладної медичної допомоги гравцеві збірної Данії Крістіану Еріксену відбулася кризова зустріч з обома командами і офіційними особами матчу, додаткова інформація буде передана в 19:45 за центральноєвропейським часом.

Гравця було доставлено до лікарні, і його стан стабілізувався", - йдеться в заяві УЄФА.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

Пізніше Футбольний союз Данії повідомив, що Крістіан Еріксен зателефонував партнерам по команді і сповістив, що з ним все добре: "Еріксен притомний і проходить подальше медичне обстеження в лікарні Rigshospitalet", - сказано в повідомленні.

Інформацію також підтвердив агент Еріксена: "Він дихає і може говорити", - повідомив агент гравця NPO Radio 1.

Як відреагував спортивний світ

Уболівальники та футболісти обох команд були шоковані тим, що трапилося.

Associated Press

Associated Press

Найбільше хвилювалася дружина Еріксена, яка вибігла з трибун на поле, перелякавшись за коханого. Її довелося заспокоювати гравцям збірної Данії.

Associated Press

Зірки світового футболу у соцмережах оперативно відреагували на шокову ситуацію з Еріксеном.

Кріштіану Роналду опублікував у сторіс Instagram спільне фото з 29-річним хавбеком.

instagram.com/cristiano

Збірна України та її оловний тренер Андрій Шевченко вирішили підтримати футболіста, зробивши колективний пост в соціальних мережах зі словами: "Тримайся, Крістіане, ми з тобою".

"Давай, Кріс, кожна наша думка про тебе!" - написала пресслужба міланського "Інтера", за який виступає зараз Еріксен.

Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te! — Inter (@Inter) June 12, 2021

"Наші думки і молитви з Крістіаном", - таке повідомлення залишив колишній клуб данця амстердамський "Аякс".

Our thoughts and prayers are with Christian ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

Не залишився осторонь і лондонський "Тоттенхем", за який Еріксен виступав від 2013 до 2020 року: "Видужуй швидше, Крістіан. Вся сім'я "шпор" з тобою".

Get well soon, Christian. The whole Spurs family is with you. https://t.co/Rmwd4Wq8R6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

"У такі моменти на життя дивишся по-іншому. Я бажаю Крістіану якнайшвидшого одужання і молюся, щоб у його сім'ї були сили і віра", - цитує президента УЄФА Александера Чеферіна Mirror.

"Думаю тільки позитивно про тебе, Крістіан. Швидше видужуй", - написав головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно, який працював з футболістом у "Тоттенхемі".

"Давай, Кріс, ми поруч з тобою", - таке послання залишила збірна Італії.

"Десятки" ніколи не здаються. Давай, Крістіан, ми з тобою!" - написав легенда італійського футболу Франческо Тотті.

Що відбулося далі

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти матч у той же день. Матч завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

Хто такий Крістіан Еріксен

29-річний Крістіан Еріксен виступає за міланський "Інтер", з яким нещодавно став чемпіоном Італії. До того Еріксен виступав за лондонський "Тоттенгем" і амстердамський "Аякс".

За збірну Данії Еріксен дебютував у 2010 році. На рахунку Крістіана 109 матчів, в яких він забив 36 голів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання