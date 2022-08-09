Футболіст збірної Італії поліз бити вболівальника після ганебного вильоту в кубку (відео)

Гравець "Сассуоло" та збірної Італії Доменіко Берарді не надто професійно повівся після матчу Кубка Італії.

Так, 28-річний форвард біля стадіону намагався влаштувати бійку з уболівальником. Футболіст хотів наздогнати провокатора і, очевидно, як слід провчити.

Судячи з усього, фанат залишився незадоволений результатом "неро-верді", які в рамках 1/32 фіналу сенсаційно поступилися "Модені" (2:3). Зазначимо, що "Модена" лише повернулася з третього дивізіону до другого. Тож, подібний рахунок для "Сассуоло" є не інакше, як ганебним.

Пізніше зірці збірної Італії довелося перепросити. Доменіко вибачився і визнав, що має залишатися прикладом навіть у стресових ситуаціях. Причиною своєї поведінки Берарді назвав той факт, що фанат ображав його дружину та сина.

До вашої уваги відео з вчинком Берарді. Пощастило, що поруч були ті, хто зумів його відтягнути, бо невідомо, чим би все це закінчилося.

У грі з "Моденою" Берарді зумів відзначитися забитим голом.

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