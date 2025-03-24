Футболіст збірної Німеччини віддячив болбою, який допоміг забити гол у ворота Італії (відео)

Півзахисник збірної Німеччини Йозуа Кімміх подарував м'яч з автографом болбою, який допоміг забити гол у ворота Італії в поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25.

Курйозний епізод стався на 36-й хвилині зустрічі. Німецька команда заробила кутовий, який пішов виконувати Кімміх. 15-річний болбой Ноель Урбаняк швидко вкинув м'яч Йозуа, а той зненацька заскочив голкіпера "Скуадри Адзурри" Джанлуїджі Доннарумму, який в цей момент давав вказівки своїм партнерам.

Кімміх побачив у штрафному майданчику суперника вільного Джамала Мусіалу і швидко віддав на нього передачу, а той відправив м'яч у порожні ворота.

"Це неймовірно. Я ніколи не брав участі в чомусь подібному. У нас був короткий зоровий контакт, і я побачив, що він хотів отримати м'яч, тому швидко кинув його йому. Для мене це був перший досвід болбоєм на матчі", – цитує Урбаняка ESPN.

Після матчу Кімміх вирішив віддячити хлопцеві та подарував йому м'яч зі своїм автографом.

Матч завершився внічию 3:3. У другому таймі Італія відігралася з 0:3, але за підсумками двох поєдинків (5:4) до півфіналу Ліги націй вийшла Німеччина.

Саме Німеччина стане господарем фінальної стадії Ліги націй, яка відбудеться на початку червня цього року. В півфіналі турніру Бундестім позмагається з Португалією. Іншого фіналіста визначать Франція та Іспанія.

Раніше повідомлялося, що збірна України розгромно програла Бельгії та не змогла вийти до елітного дивізіону Ліги націй.

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