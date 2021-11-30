Футболіст збірної Польщі опустив Росію, з якою битиметься за путівку на ЧС-2022

Футболіст збірної Польщі опустив Росію, з якою битиметься за путівку на ЧС-2022

Мацей Рибус назвав майбутнього суперника "командою не надто високого рівня".

Захисник московського "Локомотива" та збірної Польщі Мацей Рибус поділився думкою про команду Росії, яка стане першим суперником поляків у плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

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"Я дивився останні матчі росіян і вважаю, що їхня команда не надто високого рівня. Хоча нічия в останньому матчі дозволила б їм отримати пряму путівку на Чемпіонат світу. Єдиний російський гравець, який якісно виступає в Європі, - Олександр Головін (півзахисник французького "Монако" - прим.)", - сказав Рибус в інтерв'ю weszlo.com.

Збірні Росії та Польщі 24 березня поміряються силами в півфіналі стикових матчів ЧС-2022. Переможець їхнього одноматчевого протистояння, яке відбудеться на території РФ, в фіналі плейоф зіграє з переможцем пари Швеція - Чехія.

Нагадаємо, збірна України в півфіналі плейоф зустрінеться з національною командою Шотландії, а в разі перемоги у вирішальній битві за потрапляння на мундіаль команду Олександра Петракова чекає переможець пари Уельс - Австрія.

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