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Футболіст збірної Польщі опустив Росію, з якою битиметься за путівку на ЧС-2022

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Футболіст збірної Польщі опустив Росію, з якою битиметься за путівку на ЧС-2022

Associated Press

Мацей Рибус назвав майбутнього суперника "командою не надто високого рівня".

Захисник московського "Локомотива" та збірної Польщі Мацей Рибус поділився думкою про команду Росії, яка стане першим суперником поляків у плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

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"Я дивився останні матчі росіян і вважаю, що їхня команда не надто високого рівня. Хоча нічия в останньому матчі дозволила б їм отримати пряму путівку на Чемпіонат світу. Єдиний російський гравець, який якісно виступає в Європі, - Олександр Головін (півзахисник французького "Монако" - прим.)", - сказав Рибус в інтерв'ю weszlo.com.

Збірні Росії та Польщі 24 березня поміряються силами в півфіналі стикових матчів ЧС-2022. Переможець їхнього одноматчевого протистояння, яке відбудеться на території РФ, в фіналі плейоф зіграє з переможцем пари Швеція - Чехія.

Нагадаємо, збірна України в півфіналі плейоф зустрінеться з національною командою Шотландії, а в разі перемоги у вирішальній битві за потрапляння на мундіаль команду Олександра Петракова чекає переможець пари Уельс - Австрія.

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