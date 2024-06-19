Футболіст збірної Португалії встановив віковий рекорд чемпіонатів Європи

Пепе став найстаршим гравцем в історії континентальних першостей.

Центральний захисник збірної Португалії Пепе встановив віковий рекорд чемпіонатів Європи з футболу.

Він вийшов у стартовому складі на матч першого туру групового етапу Євро-2024 проти Чехії.

Завдяки цьому Пепе став найстаршим гравцем в історії чемпіонатів Європи. На момент поєдинку з чехами йому виповнився 41 рік та 113 днів.

Раніше рекорд належав колишньому голкіперу збірної Угорщини Габору Кіраю, який на Євро-2016 зіграв у віці 40 років та 86 днів.

Цікаво, що з перших хвилин матч проти Чехії також розпочав інший ветеран португальської збірної – Кріштіану Роналду. Пепе (41 рік, 113 днів) та Роналду (39 років, 134 дні) стали двома найбільш віковими польовими гравцями, які коли-небудь грали на чемпіонаті Європи.

Pepe (41y 113d) and Cristiano Ronaldo (39y 134d) become the two oldest outfield players to play at the European Championships. #EURO2024 pic.twitter.com/kaTkdG28IV — Squawka (@Squawka) June 18, 2024

Крім того, Кріштіану встановив унікальний рекорд – він став першим в історії футболістом, який зіграв на шести чемпіонатах Європи.

Збірна Португалії вирвала вольову перемогу над Чехією (2:1). В іншому матчі стартового туру квартету F збірна Туреччини з шикарними голами здолала команду Грузії (3:1).

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Таким чином, після першого туру Туреччина та Португалія очолюють групу, набравши по три очки. Чехія та Грузія поки що залишаються без залікових балів.

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У другому турі Португалія зустрінеться з Туреччиною, а Чехія позмагається з Грузією. Обидва матчі відбудуться 22 червня.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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