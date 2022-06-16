Футболіст збірної Росії відмовився повертатися на батьківщину, але його "наздогнали" санкції через війну в Україні

Футболіст збірної Росії відмовився повертатися на батьківщину, але його "наздогнали" санкції через війну в Україні

Нападник збірної Росії Федір Чалов відмовляється повертатися на батьківщину зі швейцарського "Базеля", за який він виступав минулого сезону на правах оренди.

Зазначимо, що контракт 24-річного форварда належить московському ЦСКА.

Попри це, за інформацією Blick, Чалов оголосив керівництву клубу про бажання продовжити кар'єру в Європі.

Зазначається, що Чалов заявив про бажання поборотися за місце у складі віцечемпіонів Швейцарії. У "Базелі" дозволили росіянину тренуватися разом із командою до кінця червня, однак із повноцінним трансфером у клубу виникнуть проблеми.

Їхні причини полягають у високій вартості гравця (близько шести мільйонів євро), а також санкціях щодо Росії через війну в Україні. Швейцарський клуб не зможе переказати гроші на рахунок ЦСКА.

Єдиним варіантом залишається продовження орендної угоди. Але навіть він, на думку швейцарських журналістів, виглядає сумнівно, оскільки російські клуби намагаються повернути до свого складу якнайбільше футболістів із паспортом РФ.

Чалов провів за "Базель" 14 матчів, у яких відзначився чотирма забитими м'ячами.

Читайте також:

Побореться з минулорічним володарем титулу: талант "Динамо" потрапив до списку претендентів на премію Golden Boy-2022

"Може, мене посадять або уб'ють, але я проти війни": екскапітан збірної Росії з футболу засудив вторгнення до України

Титулований французький клуб, за який виступає футболіст збірної України, переведений до третього дивізіону