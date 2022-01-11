Футболіст збірної Туреччини загинув у автомобільній аварії

Гравцю було лише 27 років

Трагічна звістка надійшла з Туреччини. Там, на 28 році життя в ДТП загинув футболіст клубу "Коньяспор" - Ахмет Чалик.

Про це повідомляє Федерація футболу Туреччини.

"Ми з глибоким сумом дізналися, що Ахмет Чалик, футболіст "Коньяспора", який також грав у нашій національній збірній, помер внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Анкара — Ніде", - йдеться в повідомленні.

Чалик не впорався з керуванням і його машина вилетіла з траси. Від отриманих травм футболіст помер. Розпочато розслідування. Зазначається, в машині він був один.

Чалик розпочав свою професійну кар'єру у 2012 році у "Генчлербірлігі", звідки у 2017 році перейшов до "Галатасарая". Чалик був дворазовим чемпіоном Туреччини у складі "Галатасарая". Окрім того, на його рахунку вісім ігор та один гол та збірну Туреччини. Був учасником Чемпіонату Європи-2016.

Цього сезону на рахунку Чалика 18 матчів.

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