Футболіст збірної Угорщини знепритомнів на полі під час матчу Євро-2024: в якому він стані зараз

Форвард збірної Угорщини Барнабаш Варга отримав моторошну травму в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти Шотландії.

На 70-й хвилині поєдинку 29-річний угорський нападник під час подачі зі стандарту зіштовхнувся з голкіпером шотландців Ангусом Ганном.

Як можна побачити на стоп-кадрі, воротар шотландської збірної намагався кулаком вибити м'яч і влетів у Варгу плечем. Унаслідок цього зіткнення Варга знепритомнів.

| First shot of the innocuous collision between Angus Gunn and Barnabas Varga #EURo2024 pic.twitter.com/c3kHBlzJVo — ΛROUND THE GROUNDS (@ArndTheGrnds) June 23, 2024

Постраждалий тривалий час нерухомо лежав на газоні. Партнери спробували перехилити його на бік, після чого покликали на поле лікарів.

Барнабаш Варга / Фото: Associated Press

Коли з'явилися медики, футболісти збірної Угорщини разом зі стюардами оточили Варгу та спеціальною тканиною закрили його з усіх боків, щоб глядачі не бачили, що відбувається.

Угорський нападник Барнабаша Варги отримав моторошну травму в матчі з Шотландією / Фото: Associated Press

У підсумку лікарі винесли Варгу з поля на ношах. Його одразу доправили до лікарні у Штутгарті, де відбувався матч.

Барнабаш Варга / Фото: Associated Press

Після завершення поєдинку головний тренер збірної Угорщини Марко Россі повідомив, що життю Варги нічого не загрожує, але в разі виходу команди до плейоф Євро-2024 він там точно не зіграє.

"Що я чув від гравців – це мало такий вигляд, наче він непритомний, тому всі почали турбуватися щодо його стану, а також про те, що лікарі прибули трохи запізно. Але, ймовірно, вони (лікарі – прим.) не розуміли, наскільки ця ситуація небезпечна.

Із Варгою все гаразд. На жаль, його прооперують, бо у нього перелом. Побачимо, що буде далі. Якщо пройдемо до плейоф, без сумніву, він нам не допоможе", – сказав Россі у коментарі BBC.

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Зазначимо, що Угорщина дотиснула Шотландію наприкінці зустрічі (1:0). На 90+10-й хвилині переможний гол забив Кевін Чобот.

Завдяки цьому угорці (3 очки) обійшли шотандців (1 бал) та фінішували на третій позиції, зберігши шанси пробитися до плейоф як одна з чотирьох найкращих збірних, що посіли у своїх групах треті місця.

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У паралельному матчі останнього туру групи А збірна Німеччини врятувала нічию проти Швейцарії (1:1). Господарі чемпіонату Європи (7 очок) вийшли до плейоф з першого місця, швейцарці (5 балів) – з другого.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

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