Футболіст збірної Угорщини знепритомнів на полі під час матчу Євро-2024: в якому він стані зараз

Барнабаш Варга був змушений залишити поле на ношах.
Форвард збірної Угорщини Барнабаш Варга отримав моторошну травму в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти Шотландії.
На 70-й хвилині поєдинку 29-річний угорський нападник під час подачі зі стандарту зіштовхнувся з голкіпером шотландців Ангусом Ганном.
Як можна побачити на стоп-кадрі, воротар шотландської збірної намагався кулаком вибити м'яч і влетів у Варгу плечем. Унаслідок цього зіткнення Варга знепритомнів.
| First shot of the innocuous collision between Angus Gunn and Barnabas Varga #EURo2024 pic.twitter.com/c3kHBlzJVo— ΛROUND THE GROUNDS (@ArndTheGrnds) June 23, 2024
Постраждалий тривалий час нерухомо лежав на газоні. Партнери спробували перехилити його на бік, після чого покликали на поле лікарів.
Коли з'явилися медики, футболісти збірної Угорщини разом зі стюардами оточили Варгу та спеціальною тканиною закрили його з усіх боків, щоб глядачі не бачили, що відбувається.
У підсумку лікарі винесли Варгу з поля на ношах. Його одразу доправили до лікарні у Штутгарті, де відбувався матч.
Після завершення поєдинку головний тренер збірної Угорщини Марко Россі повідомив, що життю Варги нічого не загрожує, але в разі виходу команди до плейоф Євро-2024 він там точно не зіграє.
"Що я чув від гравців – це мало такий вигляд, наче він непритомний, тому всі почали турбуватися щодо його стану, а також про те, що лікарі прибули трохи запізно. Але, ймовірно, вони (лікарі – прим.) не розуміли, наскільки ця ситуація небезпечна.
Із Варгою все гаразд. На жаль, його прооперують, бо у нього перелом. Побачимо, що буде далі. Якщо пройдемо до плейоф, без сумніву, він нам не допоможе", – сказав Россі у коментарі BBC.
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Зазначимо, що Угорщина дотиснула Шотландію наприкінці зустрічі (1:0). На 90+10-й хвилині переможний гол забив Кевін Чобот.
Завдяки цьому угорці (3 очки) обійшли шотандців (1 бал) та фінішували на третій позиції, зберігши шанси пробитися до плейоф як одна з чотирьох найкращих збірних, що посіли у своїх групах треті місця.
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У паралельному матчі останнього туру групи А збірна Німеччини врятувала нічию проти Швейцарії (1:1). Господарі чемпіонату Європи (7 очок) вийшли до плейоф з першого місця, швейцарці (5 балів) – з другого.
Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.
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