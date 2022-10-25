Футболіст збірної України подовжив контракт з європейським клубом

Едуард Соболь гратиме за "Брюгге" щонайменше до 2025 року.

Український захисник Едуард Соболь подовжив контракт із бельгійським "Брюгге".

Про це повідомляється на офіційному сайті чинного переможця Ліги Жупіле.

Нова угода 27-річного українця з "чорно-синіми" розрахована до літа 2025 року.

Додамо, що Соболь перебрався до "Брюгге" 2019 року. Відтоді він провів за клуб 121 матч. Разом із командою Едуард тричі ставав чемпіоном Бельгії (2020-2022) та переміг у Суперкубку-2021.

Цього сезону на рахунку гравця збірної України 11 матчів за "чорно-синіх" у всіх турнірах, один забитий м'яч.

Після 14 турів "Брюгге", кольори якого, окрім Соболя, захищає також український форвард Роман Яремчук, з 29 очками посідає третє місце в чемпіонаті Бельгії. Лідирує з 37 балами "Генк".

Крім того, в сезоні-2022/23 "Брюгге" вперше у своїй історії вийшов до плейоф Ліги чемпіонів.

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