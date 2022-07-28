Футболіст збірної України - про скандал у матчі "Динамо" в ЛЧ: весь цивілізований світ підтримує нас, а фанати "Фенербахче" - путлера

Зазначимо, що фанати "жовтих канарок" скандували ім’я російського диктатора Володимира Путіна після першого пропущеного голу від "Динамо".

Як наслідок, такий вчинок розлютив не лише головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу, яка через це не прийшов на пресконференцію, а й колишнього нападника київського клубу Артема Кравця.

"Я відіграв у Туреччині понад 4 роки! І я дуже розчарований... Весь цивілізований світ підтримує Україну. Але фанати підтримують путлера, який влаштував геноцид українців… Ганьба вам... Немає слів. Ви не можете підтримувати геноцид!!! Коли деякі люди безкоштовно відправляють "Байрактари" і допомагають нашій країні…" - написав у своєму Instagram Кравець.

У соціальних мережах більшість турків засуджують фанатів, дехто навіть вимагає викинути "Фенербахче" з єврокубків. Тепер же слово за УЄФА, що не раз закривав трибуни на українських стадіонах. Поведінка глядачів є прямим порушенням правил проведення змагань. А один із турецьких коментаторів взагалі заявив, що "виконком УЄФА зібрав телеконференцію під екстреним кодом. Вони переговорили з делегатами та арбітрами матчу". Він зазначив, що "фанати створили дуже неприємну ситуацію та дорого нам це обійдеться. На думку лідерів європейських країн, такі кричалки є найгіршими за всіх часів".

Утім, попри таку огидну поведінку фанатів "Фенербахче", київський клуб зумів здобути перемогу з рахунком 2:1 та, як наслідок, вийти до 3-го кола відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи.