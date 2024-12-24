Футболіст збірної України та клубу АПЛ стане батьком – його дружина вагітна: зворушливі фото

Віталій Миколенко та його обраниця Вікторія чекають на поповнення в сім'ї.

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко вперше стане батьком.

25-річний футболіст повідомив про вагітність своєї дружини Вікторії на сторінці в Instagram.

"Ми чекаємо на тебе", – написав Віталій, додавши декілька зворушливих фото.

Віталій Миколенко та його дружина Вікторія чекають на дитину / Фото: instagram.com/mikola_16

Віталій Миколенко та його дружина Вікторія чекають на дитину / Фото: instagram.com/mikola_16

Віталій Миколенко та його дружина Вікторія чекають на дитину / Фото: instagram.com/mikola_16

Віталій та Вікторія одружилися в лютому цього року. Нині пара живе в Англії, де Миколенко виступає в складі клубу Прем'єр-ліги (АПЛ) "Евертона", куди перейшов у січні 2022 року з київського "Динамо".

Цього сезону Миколенко зіграв 19 матчів за клуб та збірну, віддав 2 асисти. Загалом на його рахунку 46 поєдинків та один гол за національну команду.

Раніше повідомлялося, що донька Ігоря Суркіса народила футболісту "Динамо" сина.

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