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Футболіст збірної України вибув до кінця сезону через травму

Футболіст збірної України вибув до кінця сезону через травму

Максим Таловєров / Фото: Associated Press

Максим Таловєров не допоможе "Плімуту" в боротьбі за збереження прописки у Чемпіоншипі.

Український захисник "Плімута" Максим Таловєров вибув до кінця поточного сезону через травму.

Про це повідомив головний тренер англійського клубу Мирон Муслич.

Зазначається, що причиною стало пошкодження колінного суглобу, яке 24-річний футболіст отримав в останньому матчі за свій клуб. Через нього Таловєров залишив табір збірної України та не зміг допомогти національній команді в обох поєдинках плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Таловєров перейшов до "Плімута" у січні 2025 року з австрійського ЛАСКа за 2 млн євро. Максим встиг провести 11 матчів за англійський клуб, відзначившись 2 забитими м'ячами, зокрема голом у ворота "Манчестер Сіті" в поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії.

Наразі "Плімут" посідає останню сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипу (другого за престижністю англійського дивізіону – прим.), маючи 33 очки після 38 зіграних матчів, та веде боротьбу за збереження прописки.

Раніше повідомлялося, що аналітики оцінили шанси збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу.

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