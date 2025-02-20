Футболіст збірної України забив дебютний гол в Англії та врятував свою команду від поразки (відео)

Максим Таловєров приніс "Плімуту" нічию в матчі Чемпіоншипу проти "Лутона".

Захисник збірної України Максим Таловєров забив свій перший гол за англійський "Плімут".

Сталося це у виїзному матчі 31-го туру Чемпіоншипу (другого за престижністю англійського дивізіону – прим.) проти "Лутона".

На 70-й хвилині поєдинку 24-річний українець ударом головою замкнув навіс партнера з лівого флангу, зрівнявши рахунок (1:1).

У підсумку саме гол Таловєрова став останнім у цій грі й дозволив його команді здобути очко. Максима визнали найкращим гравцем матчу.

Відео гола Таловєрова

These scenes in front of the travelling Greens pic.twitter.com/AuzRPPpcS0 — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 19, 2025

"Плімут" наразі посідає передостаннє місце у Чемпіоншипі, маючи 29 очок після 33 зіграних матчів. "Лутон" з 28 балами замикає турнірну таблицю.

Таловєров перейшов до "Плімута" у січні 2025 року з австрійського ЛАСКа за 2 млн євро. Максим уже провів м'ять матчів за англійський клуб, але результативною дією відзначився вперше.

Раніше повідомлялося, що Таловєров допоміг "Плімуту" вибити "Ліверпуль" з Кубка Англії. В 1/8 фіналу команда українця 1 березня на виїзді позмагається з "Манчестер Сіті".

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