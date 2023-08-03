Футболіст збірної України Зінченко вдруге став батьком: зворушливі фото

В Олександра Зінченка та його дружини Влади народилася ще одна донечка.

У сім'ї футболіста лондонського "Арсенала" та збірної України Олександра Зінченка сталося поповнення. Його дружина, телеведуча Влада Седан, народила дівчинку.

Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram, опублікувавши зворушливі знімки з новонародженою дитиною.

"Ласкаво просимо до цього світу, наша принцесо. 02.08.2023", – підписав світлини Сашко.

Ім'я новонародженої пара поки що не розсекретила.

Зазначимо, що для Олександра і Влади це вже друга дитина. 1 серпня 2021 року у них народилася донька Єва. Пара одружилася навесні 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Влада Седан та Олександр Зінченко розсекретили стать своєї другої дитини. Вони влаштували яскраве шоу на стадіоні та поділилися в соцмережах роликом, змонтованим під пісню Бейонсе "Halo".

Нагадаємо, наприкінці травня Зінченко став амбасадором UNITED24. Олександр долучився до організації благодійного матчу Game4Ukraine, який відбудеться 5 серпня в Лондоні.

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