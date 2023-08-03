Футболіст збірної України Зінченко вдруге став батьком: зворушливі фото

В Олександра Зінченка та його дружини Влади народилася ще одна донечка.
У сім'ї футболіста лондонського "Арсенала" та збірної України Олександра Зінченка сталося поповнення. Його дружина, телеведуча Влада Седан, народила дівчинку.
Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram, опублікувавши зворушливі знімки з новонародженою дитиною.
"Ласкаво просимо до цього світу, наша принцесо. 02.08.2023", – підписав світлини Сашко.
Ім'я новонародженої пара поки що не розсекретила.
Зазначимо, що для Олександра і Влади це вже друга дитина. 1 серпня 2021 року у них народилася донька Єва. Пара одружилася навесні 2020 року.
Раніше повідомлялося, що Влада Седан та Олександр Зінченко розсекретили стать своєї другої дитини. Вони влаштували яскраве шоу на стадіоні та поділилися в соцмережах роликом, змонтованим під пісню Бейонсе "Halo".
Нагадаємо, наприкінці травня Зінченко став амбасадором UNITED24. Олександр долучився до організації благодійного матчу Game4Ukraine, який відбудеться 5 серпня в Лондоні.
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