Футболіст збірної України Малиновський переніс операцію на коліні

Руслан Малиновський / © УАФ

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Півзахисник "Трабзонспора" та збірної України Руслан Малиновський переніс операцію на коліні.

Про це повідомив турецький клуб, за який виступає 33-річний українець.

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Зазначається, що Малиновський був успішно прооперований в Бельгії. Йому зробили артроскопічну операцію на лівому коліні через набряк кісткової тканини та тривалий механічний дискомфорт.

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"Через поширений набряк кісткового мозку в лівому коліні нашого футболіста Руслана Малиновського та збереження механічних симптомів у Бельгії доктор Коен Лажеа успішно провів йому артроскопічну операцію з дебридменту.

Наша медична команда розпочне процес післяопераційної реабілітації футболіста", — йдеться в заяві клубу.

Терміни відновлення українця не називаються. Цього сезону Малиновський провів 4 матчі за нову команду, результативними діями не відзначався.

Востаннє Руслан виходив на поле 27 серпня в матчі кваліфікації Ліги Європи проти "Ференцвароша" (0:4), де отримав червону картку вже на 13-й хвилині.

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Раніше повідомлялося, що "Трабзонспор" проведе спаринг із "Зенітом" в Росії.

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