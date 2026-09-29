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Футболіст збірної України Малиновський переніс операцію на коліні
Руслан Малиновський переніс артроскопічну операцію на лівому коліні.
Півзахисник "Трабзонспора" та збірної України Руслан Малиновський переніс операцію на коліні.
Про це повідомив турецький клуб, за який виступає 33-річний українець.
Зазначається, що Малиновський був успішно прооперований в Бельгії. Йому зробили артроскопічну операцію на лівому коліні через набряк кісткової тканини та тривалий механічний дискомфорт.
"Через поширений набряк кісткового мозку в лівому коліні нашого футболіста Руслана Малиновського та збереження механічних симптомів у Бельгії доктор Коен Лажеа успішно провів йому артроскопічну операцію з дебридменту.
Наша медична команда розпочне процес післяопераційної реабілітації футболіста", — йдеться в заяві клубу.
Терміни відновлення українця не називаються. Цього сезону Малиновський провів 4 матчі за нову команду, результативними діями не відзначався.
Востаннє Руслан виходив на поле 27 серпня в матчі кваліфікації Ліги Європи проти "Ференцвароша" (0:4), де отримав червону картку вже на 13-й хвилині.
Раніше повідомлялося, що "Трабзонспор" проведе спаринг із "Зенітом" в Росії.