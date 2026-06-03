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Футболіст збірної України офіційно змінив клуб у Європі
Олександр Зубков перейшов з турецького "Трабзонспора" до грецького АЕКа.
Вінгер збірної України Олександр Зубков офіційно став гравцем грецького АЕКа.
Про це повідомила пресслужба АЕКа. 29-річний українець підписав контракт до 2030 року.
За попередньою інформацією, сума трансферу склала 5 мільйонів євро, також передбачені додаткові бонусні виплати.
Зубков виступав за "Трабзонспор" від лютого 2025 року, провівши за турецький клуб 57 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 16 результативних передач.
У сезоні-2025/26 Олександр провів за турецький клуб 37 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.
АЕК у сезоні-2025/26 став чемпіоном грецької Суперліги та зіграє у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.
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