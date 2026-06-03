ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Футболіст збірної України офіційно змінив клуб у Європі

Олександр Зубков перейшов з турецького "Трабзонспора" до грецького АЕКа.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександр Зубков

Олександр Зубков / facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL

Вінгер збірної України Олександр Зубков офіційно став гравцем грецького АЕКа.

Про це повідомила пресслужба АЕКа. 29-річний українець підписав контракт до 2030 року.

За попередньою інформацією, сума трансферу склала 5 мільйонів євро, також передбачені додаткові бонусні виплати.

Зубков виступав за "Трабзонспор" від лютого 2025 року, провівши за турецький клуб 57 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 16 результативних передач.

У сезоні-2025/26 Олександр провів за турецький клуб 37 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.

АЕК у сезоні-2025/26 став чемпіоном грецької Суперліги та зіграє у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що український воротар перейшов з "Карпат" до чемпіона Чехії.

Також ми розповідали, що "Шахтар" оголосив про трансфер автора історичного покера у ворота "Динамо".

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
156
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie