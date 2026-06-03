Футболіст збірної України офіційно змінив клуб у Європі

Олександр Зубков / facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL

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Вінгер збірної України Олександр Зубков офіційно став гравцем грецького АЕКа.

Про це повідомила пресслужба АЕКа. 29-річний українець підписав контракт до 2030 року.

За попередньою інформацією, сума трансферу склала 5 мільйонів євро, також передбачені додаткові бонусні виплати.

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Зубков виступав за "Трабзонспор" від лютого 2025 року, провівши за турецький клуб 57 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 16 результативних передач.

У сезоні-2025/26 Олександр провів за турецький клуб 37 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.

АЕК у сезоні-2025/26 став чемпіоном грецької Суперліги та зіграє у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що український воротар перейшов з "Карпат" до чемпіона Чехії.

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Також ми розповідали, що "Шахтар" оголосив про трансфер автора історичного покера у ворота "Динамо".

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