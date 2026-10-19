Футболіст збірної України оформив переможний дубль у Саудівській Аравії

Артем Бондаренко / facebook.com/alahlifc1937

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Український півзахисник "Аль-Ахлі" Артем Бондаренко, якого раніше освистали фанати свого ж клубу, зробив дубль у матчі 10-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Фейхи".

26-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних, але з'явився на полі уже на 14-й хвилині, замінивши травмованого Аль-Джохані.

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На 45+3-й хвилині Бондаренко забив головою після подачі з лівого флангу, зрівнявши рахунок у зустрічі — 1:1.

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На 70-й хвилині Артем оформив дубль і вивів свою команду вперед — 3:2. Після подачі з кутового м'яч опинився у штрафному майданчику, де українець зорієнтувався і завдав результативного удару.

Цей забитий м'яч став вирішальним — "Аль-Ахлі" здобув перемогу з рахунком 3:2. Це були перші голи Бондаренка у сьомому матчі за саудівський клуб.

Відеоогляд матчу

Після цієї перемоги "Аль-Ахлі" піднявся на четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, набравши 18 очок після дев'яти матчів.

Нагадаємо, у серпні цього року Бондаренко перейшов до "Аль-Ахлі" з донецького "Шахтаря" на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2027-го з можливістю викупу прав на футболіста на постійній основі.

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Трансфер Бондаренка викликав невдоволення серед фанатів "Аль-Ахлі". На їхню думку, українець не відповідає вимогам клубу, а можлива суму викупу хавбека є значно завищеною — раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що "Шахтар" може отримати за гравця 19 мільйонів євро.

Бондаренко є вихованцем академії "Шахтаря". Він провів у складі донецької команди 169 матчів, у яких забив 34 голи і віддав 29 результативних передач.

Разом з "гірниками" Бондаренко чотири рази ставав чемпіоном України, двічі підіймав над головою Кубок країни та одного разу вигравав Суперкубок України.

Також Бондаренко має у своєму активі 5 поєдинків за національну збірну України.

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Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України забив гол у переможному матчі в Іспанії.

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