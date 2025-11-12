- Дата публікації
-
Футболіст збірної України отримав нагороду за свою гру в чемпіонаті Туреччини
Олександр Зубков став найкращим футболістом турецького чемпіонату на своїй позиції.
Українського футболіста "Трабзонспора" Олександра Зубкова визнано найкращим гравцем турецької Суперліги сезону-2024/25 на позиції правого вінгера.
Про це повідомило видання Fotomac.
29-річний українець отримав почесний приз за підсумками премії Turkuvaz Medya Sports Summit – церемонія нагородження відбулася у Стамбулі.
Зубков приєднався до "Трабзонспора" в лютому 2025 року, перейшовши з донецького "Шахтаря" за шість мільйонів євро.
Минулого сезону він провів 20 матчів за турецький клуб у всіх турнірах, забивши вісім голів та віддавши чотири результативні передачі.
У нинішній кампанії Олександр зіграв 12 поєдинків за "Трабзонспор", відзначившись одним голом і трьома асистами.
Крім Зубкова, у складі "Трабзонспора" також виступають українці Данило Сікан та Арсеній Батагов. Наразі команда посідає третє місце у чемпіонаті Туреччини, набравши 25 очок після 12 матчів. Попереду розташувалися лише "Галатасарай" (29 балів) і "Фенербахче" (28 пунктів).
Раніше повідомлялося, що Зубков увійшов до складу збірної України на вирішальні матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 проти Франції та Ісландії.