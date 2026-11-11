Футболіст збірної України підписав контракт із казахстанським клубом

Олексій Гуцуляк / instagram.com/fc__ordabasy

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Колишній півзахисник житомирського "Полісся" Олексій Гуцуляк став гравцем казахстанського "Ордабаси".

Про це офіційно повідомила пресслужба казахстанського клубу.

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28-річний український футболіст підписав із новим клубом контракт на два роки. Фінансові деталі не розголошуються.

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Гуцуляк перебував у статусі вільного агента від літа 2026 року після того, як залишив "Полісся". У складі житомирського клубу вінгер провів 65 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 10 результативних передач.

Загалом в УПЛ Олексій провів 226 матчів, забив 52 голи та віддав 32 результативні передачі. 2024 року він дебютував у складі національної збірної України. Відтоді провів за неї 16 матчів і забив 6 голів.

"Ордабаси" — чинний чемпіон Прем'єр-ліги Казахстану. Цього сезону команда вибула в першому раунді відбору Ліги конференцій.

У офіційних матчах Гуцуляк зможе дебютувати тільки у березні 2027 року, адже сезон у казахстанському футболі уже завершено.

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Раніше повідомлялося, що ексфутболіст молодіжної збірної України отримав польське громадянство.

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