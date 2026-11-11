ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Футболіст збірної України підписав контракт із казахстанським клубом

Олексій Гуцуляк продовжить кар'єру в казахстанському "Ордабаси".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Олексій Гуцуляк

Олексій Гуцуляк / instagram.com/fc__ordabasy

Колишній півзахисник житомирського "Полісся" Олексій Гуцуляк став гравцем казахстанського "Ордабаси".

Про це офіційно повідомила пресслужба казахстанського клубу.

28-річний український футболіст підписав із новим клубом контракт на два роки. Фінансові деталі не розголошуються.

Гуцуляк перебував у статусі вільного агента від літа 2026 року після того, як залишив "Полісся". У складі житомирського клубу вінгер провів 65 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 10 результативних передач.

Загалом в УПЛ Олексій провів 226 матчів, забив 52 голи та віддав 32 результативні передачі. 2024 року він дебютував у складі національної збірної України. Відтоді провів за неї 16 матчів і забив 6 голів.

"Ордабаси" — чинний чемпіон Прем'єр-ліги Казахстану. Цього сезону команда вибула в першому раунді відбору Ліги конференцій.

У офіційних матчах Гуцуляк зможе дебютувати тільки у березні 2027 року, адже сезон у казахстанському футболі уже завершено.

Раніше повідомлялося, що ексфутболіст молодіжної збірної України отримав польське громадянство.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie