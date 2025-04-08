Футболіст збірної України потрапив до рейтингу найдорожчих центральних захисників світу

Ілля Забарний / © twitter.com/afcbournemouth

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Український футболіст англійського "Борнмута" Ілля Забарний увійшов до списку найдорожчих центральних захисників світу за версією авторитетного порталу Transfermarkt.

У списку найдорожчих центрбеків планети 22-річний українець розташувався на 27-й позиції.

Трансферна вартість українського захисника становить 40 мільйонів євро.

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Лідирують у цьому рейтингу представники лондонського "Арсенала" та міланського "Інтера" Вільям Саліба та Алессандро Бастоні відповідно, вартість яких оцінили у 80 мільйонів євро.

До топ-5 також потрапили Габріел з "Арсенала" (75 млн євро), Пау Кубарсі з "Барселони" (70 млн євро) та Рубен Діаш з "Манчестер Сіті" (70 млн євро).

Рейтинг найдорожчих центральних захисників світу за версією Transfermarkt

1. Вільям Саліба ("Арсенал") – 80 млн євро

2. Алессандро Бастоні ("Інтер") – 80 млн євро

3. Габріел ("Арсенал") – 75 млн євро

4. Пау Кубарсі ("Барселона") – 70 млн євро

5. Рубен Діаш ("Манчестер Сіті") – 70 млн євро

6. Ібраїма Конате ("Ліверпуль") – 60 млн євро

7. Лені Йоро ("Манчестер Юнайтед") – 55 млн євро

8. Сантьяго Мурілло ("Ноттінгем") – 55 млн євро

9. Леві Колвіл ("Челсі") – 55 млн євро

10. Міккі Ван де Вен ("Тоттенгем") – 55 млн євро

…

27. Ілля Забарний ("Борнмут") – 40 млн євро

Забарного виступає у складі "Борнмута" від січня 2023 року, коли перейшов з київського "Динамо" за 27 мільйонів євро.

Цього сезону Ілля зіграв 29 поєдинків в АПЛ, не відзначившись результативними діями.

За збірну України оборонець провів 47 матчів, забивши два голи.

За сім турів до кінця "Борнмут" посідає десяте місце в таблиці АПЛ, набравши 45 очок за 31 поєдинок.

У наступному турі АПЛ "вишні" 14 квітня прийматимуть "Фулгем".