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Футболіст збірної України потрапив до рейтингу найдорожчих центральних захисників світу
Трансферна вартість Іллі Забарного становить 40 мільйонів євро.
Український футболіст англійського "Борнмута" Ілля Забарний увійшов до списку найдорожчих центральних захисників світу за версією авторитетного порталу Transfermarkt.
У списку найдорожчих центрбеків планети 22-річний українець розташувався на 27-й позиції.
Трансферна вартість українського захисника становить 40 мільйонів євро.
Лідирують у цьому рейтингу представники лондонського "Арсенала" та міланського "Інтера" Вільям Саліба та Алессандро Бастоні відповідно, вартість яких оцінили у 80 мільйонів євро.
До топ-5 також потрапили Габріел з "Арсенала" (75 млн євро), Пау Кубарсі з "Барселони" (70 млн євро) та Рубен Діаш з "Манчестер Сіті" (70 млн євро).
Рейтинг найдорожчих центральних захисників світу за версією Transfermarkt
1. Вільям Саліба ("Арсенал") – 80 млн євро
2. Алессандро Бастоні ("Інтер") – 80 млн євро
3. Габріел ("Арсенал") – 75 млн євро
4. Пау Кубарсі ("Барселона") – 70 млн євро
5. Рубен Діаш ("Манчестер Сіті") – 70 млн євро
6. Ібраїма Конате ("Ліверпуль") – 60 млн євро
7. Лені Йоро ("Манчестер Юнайтед") – 55 млн євро
8. Сантьяго Мурілло ("Ноттінгем") – 55 млн євро
9. Леві Колвіл ("Челсі") – 55 млн євро
10. Міккі Ван де Вен ("Тоттенгем") – 55 млн євро
…
27. Ілля Забарний ("Борнмут") – 40 млн євро
Забарного виступає у складі "Борнмута" від січня 2023 року, коли перейшов з київського "Динамо" за 27 мільйонів євро.
Цього сезону Ілля зіграв 29 поєдинків в АПЛ, не відзначившись результативними діями.
За збірну України оборонець провів 47 матчів, забивши два голи.
За сім турів до кінця "Борнмут" посідає десяте місце в таблиці АПЛ, набравши 45 очок за 31 поєдинок.
У наступному турі АПЛ "вишні" 14 квітня прийматимуть "Фулгем".