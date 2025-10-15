- Дата публікації
Футболіст збірної України увійшов до символічної команди тижня відбору ЧС-2026
Руслан Малиновський оформив 3+1 за системою гол+пас у матчах проти Ісландії та Азербайджану.
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський потрапив до команди тижня за підсумками жовтневих матчів європейського відбору на чемпіонат світу-2026.
За даними аналітичного порталу SofaScore, 32-річний українець отримав оцінку 8,8 за свій виступ у поєдинку проти Азербайджану (2:1).
У грі проти азербайджанців Малиновський віддав результативну передачу та забив переможний гол, унаслідок чого отримав нагороду "Лев матчу".
Перед цим Руслан також був визнаний "Левом матчу" з Ісландією (5:3), в якому він оформив дубль.
Зазначимо, що Малиновський понад рік не викликався до збірної України. Хавбек італійської "Дженоа" повернувся до національної команди після важкої травми і реабілітації. У вересні 2024 року він дістав травму правої щиколотки – вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки, після чого переніс операцію.
Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).
Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" в Парижі зіграють з Францією, а 16 листопада у Варшаві приймуть Ісландію.
Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.