ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

Футболіст збірної України увійшов до символічної команди тижня відбору ЧС-2026

Руслан Малиновський оформив 3+1 за системою гол+пас у матчах проти Ісландії та Азербайджану.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / © УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський потрапив до команди тижня за підсумками жовтневих матчів європейського відбору на чемпіонат світу-2026.

За даними аналітичного порталу SofaScore, 32-річний українець отримав оцінку 8,8 за свій виступ у поєдинку проти Азербайджану (2:1).

Символічна збірна тижня відбору ЧС-2026 за версією SofaScore / sofascore.com

Символічна збірна тижня відбору ЧС-2026 за версією SofaScore / sofascore.com

У грі проти азербайджанців Малиновський віддав результативну передачу та забив переможний гол, унаслідок чого отримав нагороду "Лев матчу".

Перед цим Руслан також був визнаний "Левом матчу" з Ісландією (5:3), в якому він оформив дубль.

Зазначимо, що Малиновський понад рік не викликався до збірної України. Хавбек італійської "Дженоа" повернувся до національної команди після важкої травми і реабілітації. У вересні 2024 року він дістав травму правої щиколотки – вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки, після чого переніс операцію.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" в Парижі зіграють з Францією, а 16 листопада у Варшаві приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie