Футболіст збірної України вперше після травми коліна зіграв за німецький клуб

Юхим Конопля / facebook.com/borussia.global

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Захисник збірної України Юхим Конопля, який у міжсезоння перейшов до "Боруссії" Менхенгладбах, повернувся на поле після травми коліна.

27-річний українець травмувався наприкінці липня у товариському матчі проти клубу "Рот-Вайсс Ессен", який виступає у третьому за силою дивізіоні Німеччини.

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Через пошкодження Конопля пропустив усі п'ять офіційних поєдинків "Боруссії" на старті нового сезону.

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Повернення Юхима відбулося у товариській грі з клубом четвертого дивізіону "Зігеном", яку "Боруссія" виграла з рахунком 3:0. Українець відіграв увесь перший тайм.

Менхенгладбахці провалили старт сезону, не набравши жодного очка у чотирьох зіграних турах Бундесліги.

Цього тижня новим головним тренером команди було призначено Александера Блессіна, який замінив на посаді раніше звільненого Ойгена Поланськи.

Після міжнародної паузи на матчі збірних "Боруссія" Менхенгладбах 11 жовтня проведе гостьовий матч Бундесліги проти "Кельна".

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Раніше повідомлялося, що збірна України визначилася із заявкою на матч Ліги націй проти Угорщини.

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