Проспорт
Проспорт
111
Футболіст збірної України забив дебютний гол за клуб МЛС

Забитий м'яч Олександра Сватка не допоміг його команді уникнути поразки.

Максим Приходько
Олександр Сваток

Олександр Сваток / © Associated Press

Центральний захисник американського "Остіна" Олександр Сваток відзначився голом в матчі регулярного чемпіонату МЛС проти "Сент-Луїс Сіті".

На 36-й хвилині поєдинку за рахунку 0:1 на користь суперника 31-річний українець головою замкнув подачу з кутового.

Для Сватка цей гол став дебютним у складі "Остіна", за який він виступає від літа 2024 року. Загалом у його активі 37 матчів за американську команду.

Незважаючи на те, що Олександр зрівняв рахунок у зустрічі, його клуб все ж зазнав поразки з рахунком 1:3.

Огляд матчу "Остін" – "Сент-Луїс Сіті"

Після цього матчу клуб Сватка посідає шосте місце в турнірній таблиці Західної конференції, маючи 44 очки.

"Остін" наступний матч у МЛС проведе 13 жовтня вдома проти "Лос-Анджелеса".

Нагадаємо, що Сватка викликали до збірної України на жовтневі матчі відбору чемпіонату світу-2026 проти Ісландії та Азербайджану.

