Футболіст збірної України забив ефектний гол у матчі МЛС

Геннадій Синчук / © Associated Press

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Український півзахисник "Монреаля" Геннадій Синчук відзначився голом у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти "Сіетл Саундерс".

20-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і на 13-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі.

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Геннадій перехопив м'яч у центрі поля й розпочав контратаку "Монреаля", яку сам же й завершив влучним ударом низом з лінії штрафного майданчика.

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Для Синчука це другий гол у нинішньому сезоні МЛС. У його активі також одна результативна передача у 20 матчах регулярного чемпіонату.

Гол українця став єдиним для його команди у цьому матчі. У другому таймі господарі поля зрівняли рахунок і гра завершилася внічию — 1:1. Синчук відіграв увесь поєдинок.

Огляд матчу

Після цього матчу "Монреаль" посідає останнє місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС, набравши 25 очок у 30 поєдинках.

Нагадаємо, що Синчук перейшов до канадського клубу в січні 2025 року з харківського "Металіста", підписавши контракт до кінця 2028-го з можливістю подовження ще на один сезон.

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Відтоді він провів за "Монреаль" 42 матчі, у яких відзначився трьома голами та двома результативними передачами.

Навесні цього року Геннадій дебютував за збірну України в товариському матчі проти Польщі (2:0).

Раніше повідомлялося, що Забарний забив гол за ПСЖ у матчі чемпіонату Франції.

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