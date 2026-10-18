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Футболіст збірної України забив ефектний гол у матчі МЛС
Геннадій Синчук допоміг "Монреалю" взяти очко у поєдинку проти "Сіетл Саундерс".
Український півзахисник "Монреаля" Геннадій Синчук відзначився голом у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти "Сіетл Саундерс".
20-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і на 13-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі.
Геннадій перехопив м'яч у центрі поля й розпочав контратаку "Монреаля", яку сам же й завершив влучним ударом низом з лінії штрафного майданчика.
Для Синчука це другий гол у нинішньому сезоні МЛС. У його активі також одна результативна передача у 20 матчах регулярного чемпіонату.
Гол українця став єдиним для його команди у цьому матчі. У другому таймі господарі поля зрівняли рахунок і гра завершилася внічию — 1:1. Синчук відіграв увесь поєдинок.
Огляд матчу
Після цього матчу "Монреаль" посідає останнє місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС, набравши 25 очок у 30 поєдинках.
Нагадаємо, що Синчук перейшов до канадського клубу в січні 2025 року з харківського "Металіста", підписавши контракт до кінця 2028-го з можливістю подовження ще на один сезон.
Відтоді він провів за "Монреаль" 42 матчі, у яких відзначився трьома голами та двома результативними передачами.
Навесні цього року Геннадій дебютував за збірну України в товариському матчі проти Польщі (2:0).
Раніше повідомлялося, що Забарний забив гол за ПСЖ у матчі чемпіонату Франції.