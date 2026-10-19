- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 458
- Час на прочитання
- 1 хв
Футболіст збірної України забив гол у переможному матчі в Іспанії
Владислав Ванат допоміг "Жироні" здобути три очки в поєдинку Сегунди.
Український форвард "Жирони" Владислав Ванат забив гол у поєдинку 10-го туру іспанської Сегунди проти "Андорри".
24-річний українець вийшов у стартовому складі каталонців і на 31-й хвилині збільшив перевагу господарів — 2:0.
Ванат запресингував голкіпера суперників, зумівши відібрати у нього м'яч і відправити його у порожні ворота.
Для Владислава цей гол став другим у нинішньому розіграші Сегунди. Також у його активі один асист.
У підсумку "Жирона" здобула перемогу з рахунком 2:0. Ваната замінили на 71-й хвилині.
Також у стартовому складі "біло-червоних" вийшов інший українець, нападник Олександр Пищур, який у другому таймі заробив жовту картку і на 84-й хвилині був замінений. Ще один українець, воротар Владислав Крапивцов, залишився на лавці для запасних.
Відеоогляд матчу
Після цієї перемоги "Жирона" з 18 очками посідає п'яте місце у Сегунді. У наступному матчі "біло-червоні" 24 жовтня приймуть дубль "Сельти".
Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України забив ефектний гол у матчі МЛС.