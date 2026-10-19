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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Футболіст збірної України забив гол у переможному матчі в Іспанії

Владислав Ванат допоміг "Жироні" здобути три очки в поєдинку Сегунди.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Владислав Ванат

Владислав Ванат / x.com/GironaFC

Український форвард "Жирони" Владислав Ванат забив гол у поєдинку 10-го туру іспанської Сегунди проти "Андорри".

24-річний українець вийшов у стартовому складі каталонців і на 31-й хвилині збільшив перевагу господарів — 2:0.

Ванат запресингував голкіпера суперників, зумівши відібрати у нього м'яч і відправити його у порожні ворота.

Для Владислава цей гол став другим у нинішньому розіграші Сегунди. Також у його активі один асист.

У підсумку "Жирона" здобула перемогу з рахунком 2:0. Ваната замінили на 71-й хвилині.

Також у стартовому складі "біло-червоних" вийшов інший українець, нападник Олександр Пищур, який у другому таймі заробив жовту картку і на 84-й хвилині був замінений. Ще один українець, воротар Владислав Крапивцов, залишився на лавці для запасних.

Відеоогляд матчу

Після цієї перемоги "Жирона" з 18 очками посідає п'яте місце у Сегунді. У наступному матчі "біло-червоні" 24 жовтня приймуть дубль "Сельти".

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України забив ефектний гол у матчі МЛС.

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