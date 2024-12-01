Футболіст знепритомнів на полі: матч чемпіонату Італії не дограли через моторошний інцидент

Едоардо Бове почав дихати самостійно лише в лікарні.
Матч 14-го туру італійської Серії А сезону-2024/25 між "Фіорентиною" та "Інтером" призупинили через те, що півзахисник "фіалок" Едоардо Бове знепритомнів просто на полі.
На 17-й хвилині зустрічі 22-річний італійський футболіста раптово впав на газон. Гравці обох команд обступили постраждалого, якому лікарі вибігли надавати екстрену медичну допомогу.
— عبدالعزيز (@7CR7q) December 1, 2024
سقوط ادواردو بوفي وتاجيل المباراة
#فيورنتينا_إنتر #الدوري_الإيطالي #ForzaInter #Inter #fiorentinaInter #فورزا_إنتر
pic.twitter.com/RWy0YLKUMk
Згодом автомобіль швидкої допомоги доправив Бове до лікарні, де він почав дихати самостійно.
Fiorentina-Inter has been suspended.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024
Prayers with Edoardo Bove. pic.twitter.com/WHeIFoGlbG
У підсумку було ухвалено рішення, що матч сьогодні, 1 грудня, точно не дограватимуть. Коли це станеться, повідомлять пізніше.
Зазначимо, що Бове приєднався до "Фіорентини" перед початком поточного сезону на правах оренди з "Роми", кольори якої також захищає український форвард Артем Довбик.
Цього сезону на рахунку Едоардо 14 матчів у складі "фіалок", він відзначився голом та 4 асистами.
Перед стартом 14-го туру "Інтер" та "Фіорентина" розташовувалися на третій і четвертій позиціях у Серії А відповідно, маючи у своєму активі по 28 очок.
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