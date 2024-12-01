Футболіст знепритомнів на полі: матч чемпіонату Італії не дограли через моторошний інцидент

Едоардо Бове почав дихати самостійно лише в лікарні.

Матч 14-го туру італійської Серії А сезону-2024/25 між "Фіорентиною" та "Інтером" призупинили через те, що півзахисник "фіалок" Едоардо Бове знепритомнів просто на полі.

На 17-й хвилині зустрічі 22-річний італійський футболіста раптово впав на газон. Гравці обох команд обступили постраждалого, якому лікарі вибігли надавати екстрену медичну допомогу.

Згодом автомобіль швидкої допомоги доправив Бове до лікарні, де він почав дихати самостійно.

Fiorentina-Inter has been suspended.



Prayers with Edoardo Bove. pic.twitter.com/WHeIFoGlbG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024

У підсумку було ухвалено рішення, що матч сьогодні, 1 грудня, точно не дограватимуть. Коли це станеться, повідомлять пізніше.

Зазначимо, що Бове приєднався до "Фіорентини" перед початком поточного сезону на правах оренди з "Роми", кольори якої також захищає український форвард Артем Довбик.

Цього сезону на рахунку Едоардо 14 матчів у складі "фіалок", він відзначився голом та 4 асистами.

Перед стартом 14-го туру "Інтер" та "Фіорентина" розташовувалися на третій і четвертій позиціях у Серії А відповідно, маючи у своєму активі по 28 очок.

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