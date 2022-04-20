Футболіст "Зорі": своїх дітей виховуватиму у величезній ненависті до Росії

Віталій Вернидуб переконаний, що немає сенсу щось доводити зомбованим пропагандою росіянам.

Захисник луганської "Зорі" Віталій Вернидуб, батько якого - відомий український тренер Юрій Вернидуб - пішов до лав ЗСУ воювати з окупантами, розповів про своє ставлення до Росії.

В інтерв'ю Football Hub 34-річний футболіст заявив, що буде виховувати своїх дітей так, щоб вони нанавиділи країну-агресорку і в майбутньому не мали нічого спільного з нею.

"Я зараз взагалі все намагатимусь робити, своїх дітей виховувати, некрасиво буде сказано, у величезній ненависті до Росії, щоб нас нічого не пов'язувало. Це друга Північна Корея для мене, тому не буде жодних контактів, нічого спільного" - сказав Вернидуб-молодший.

Він також запевнив, що немає жодного сенсу говорити з росіянами та намагатися донести їм правду про війну в Україні.

"Я впевнений, що ні. Там люди абсолютно зазомбовані, я це вже зрозумів. Занепалий народ і все", - додав Віталій.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що легендарний грузинський форвард Шота Арвеладзе підтримав українців у війні з російськими окупантами. Він впевнений, що українському народу вдасться перемогти агресора.

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