Футболіста клубу АПЛ ввели у штучну кому після зіткнення зі стійкою: моторошне відео

Тайво Авонії / © Associated Press

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Форварда "Ноттінгема" Тайво Авонії увели у стан штучної коми внаслідок операції на черевній порожнині, яку йому зробили після матчу 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Лестера".

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

11 травня наприкінці поєдинку з "лисицями" 27-річний нігерієць, намагаючись дотягнутися до м'яча, животом зіштовхнувся зі стійкою.

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Після жорсткого зіткнення він отримав медичну допомогу та продовжив поєдинок, який дограв до кінця.

Однак 13 травня "Ноттінгем" повідомив, що нігерійський нападник переніс термінову операцію на животі через пошкодження.

За інформацією The Athletic, гравець наразі перебуває у реанімації – в стані штучної коми після операції, аби сприяти його відновленню.

Авонії виступає за "Ноттінгем" від 2022 року. Цього сезону він провів 32 матчі за клуб в усіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами.

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Матч "Ноттінгем" – "Лестер" завершився внічию з рахунком 2:2.

Після завершення поєдинку на полі з'явився власник "Ноттінгема" Евангелос Марінакіс, який активно висловлював своє невдоволення головному тренеру команди Нуну Ешпіріту Санту.

Пізніше грецький бізнесмен в Instagram пояснив, що був засмучений тим, що Авонії не замінили одразу після зіткнення, тим самим поставивши під загрозу його життя та здоров'я.

За два тури до фінішу "Ноттінгем" (62 очки) посідає сьоме місце в АПЛ. Від п'ятої позиції, яка дає право грати наступного сезону в Лізі чемпіонів, "лісників" відділяє лише один бал.

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"Ноттінгем" завершить сезон АПЛ матчами з "Вест Гемом" (18 травня) та "Челсі" (25 травня).