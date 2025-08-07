ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Футболіста "Кудрівки" забрали до ТЦК перед історичним дебютом клубу в УПЛ

Подальша доля 32-річного гравця наразі невідома.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Роман Гагун

Роман Гагун / instagram.com/roma_gagun

Захисника "Кудрівки" Романа Гагуна забрали до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) напередодні матчу 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти "Олександрії", який відбувся 3 серпня на "Оболонь Арені" в Києві.

Про це повідомляє Sport.ua.

Як зазначає джерело, подальша доля 32-річного футболіста наразі невідома.

За десять днів до цього Роман подовжив контракт з клубом до кінця сезону-2025/26.

Гагун виступає за "Кудрівку" від зими 2024 року, коли перейшов з рівненського "Вереса" (2022-2023).

Він також грав за "Рух" (2020-2021), "Агробізнес" (2017-2020) та грузинський клуб "Одіши-1919" (2014-2016).

До слова, "Кудрівка" дебютувала в УПЛ перемогою над "Олександрією" (3:1), яка минулого сезону стала срібним призером чемпіонату.

У 2-му турі УПЛ команда з однойменного села Чернігівської області у понеділок, 11 серпня, позмагається з луганською "Зорею".

Раніше повідомлялося, що ТЦК мобілізував футболіста хмельницького "Поділля" Євгена Корохова.

