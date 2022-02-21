Футболіста молодіжної збірної України заявили як росіянина за московський клуб

Марк Мампассі, ймовірно, отримав російський паспорт.

Захисник молодіжної збірної України Марк Мампассі заявлений як росіянин за московський "Локомотив".

Про це повідомляється на офіційному сайті російської Прем'єр-ліги.

фото - premierliga.ru

Інформація на сайті РПЛ фактично означає, що Мампассі прийняв російське громадянство. Сам Марк раніше відповідав, що не займався питанням отримання паспорта РФ та не отримував відповідних вимог від керівництва московського клубу.

"Такої вимоги не було. Усе стосувалося спортивних питань. Після усіх аргументів я був зацікавлений у переході, хотів грати за "Локомотив". Бачив, десь писали, що мене можуть дискваліфікувати через зміну спортивного громадянства. Якби у цьому були хоча б якісь сумнівні моменти, я б не пішов на це. Впевнений, що жодних проблем не буде. Чи роблять мені російський паспорт? Я цим не займаюся", - цитує слова Мампассі Tribuna.com.

18-річний Мампассі в грудні минулого року перейшов до "Локомотива" з донецького "Шахтаря".

Мампассі народився в Донецьку та є вихованцем академії "Шахтаря", однак не провів жодного поєдинку за першу команду "помаранчево-чорних".

Цього сезону 18-річний українець виступав в оренді за "Маріуполь". За приазовський клуб він відіграв 16 матчів, у яких відзначився одним асистом.

В активі Мампассі 12 матчів та 2 забиті м'ячі за збірну України U-17 та 3 матчі за збірну України U-19.

Читайте також:

Помста за голи: гравців "Манчестер Юнайтед" під час матчу обстріляли фанати суперника

"Ударом скорпіона": в Чемпіонаті Австралії футболіст відзначився мегаефектним голом (відео)

Залишила поле в сльозах: футболістка збірної Нової Зеландії оформила хет-трик у власні ворота (відео)