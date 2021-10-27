Футболіста ПСЖ у власній автівці пограбувала повія

Інцидент трапився, коли він зупинився на світлофорі.

Гравець французького ПСЖ , ім'я якого не розкривається, став жертвою пограбування.

Як повідомляє Le Parisien, інцидент трапився, коли футболіст зупинився на своєму автомобілі на світлофорі.

Зазначається, що в цей момент до нього залізла повія, забрала гаманець та телефон, які були в салоні. Вона пообіцяла повернути телефон, якщо він довезе її до певного місця. У жертви не було іншого вибору, як підкоритися.

Футболіст повідомив про подію у поліцію. Збитки оцінюються в 200 євро. Згодом гравцеві сказали приїхати у певне місце, щоб повернути йому телефон, що зрештою і сталося.

За версією гравця його пасажир, схоже, тримав у руці щось, що, на його думку, могло бути зброєю.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що будинок футболіста "Челсі" пограбували під час матчу Ліги чемпіонів.

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