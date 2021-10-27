Футболіста ПСЖ у власній автівці пограбувала повія

Інцидент трапився, коли він зупинився на світлофорі.
Гравець французького ПСЖ, ім'я якого не розкривається, став жертвою пограбування.
Як повідомляє Le Parisien, інцидент трапився, коли футболіст зупинився на своєму автомобілі на світлофорі.
Зазначається, що в цей момент до нього залізла повія, забрала гаманець та телефон, які були в салоні. Вона пообіцяла повернути телефон, якщо він довезе її до певного місця. У жертви не було іншого вибору, як підкоритися.
Футболіст повідомив про подію у поліцію. Збитки оцінюються в 200 євро. Згодом гравцеві сказали приїхати у певне місце, щоб повернути йому телефон, що зрештою і сталося.
За версією гравця його пасажир, схоже, тримав у руці щось, що, на його думку, могло бути зброєю.
Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що будинок футболіста "Челсі" пограбували під час матчу Ліги чемпіонів.