Футболіста "Реала" позбавили водійських прав за керування автомобілем у нетверезому стані

Рауль Асенсіо / © Associated Press

Реклама

Захисник мадридського "Реала", який став одним із суперників донецького "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів, Рауль Асенсіо був покараний за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомило видання AS.

Реклама

За інформацією джерела, 16 серпня о 6:30 ранку поліція зупинила 23-річного іспанця за кермом Porsche Macan GTS для перевірки на алкоголь на півдні Гран-Канарії.

Реклама

Перший тест на алкоголь показав 0,90 мг/л, другий — 0,88 мг/л. Показник понад 0,60 мг/л у Іспанії вважається правопорушенням, тому футболіста викликали на швидкий судовий розгляд.

Асенсіо визнав свою провину. Суд оштрафував його на 14 400 євро та позбавив водійських прав на вісім місяців.

Зазначається, що в "Реалі" знають про цей інцидент, але гравець не отримав жодних публічних покарань. Він пообіцяв виправитися та працювати над власним прогресом на полі й за його межами.

Асенсіо є вихованцем "Реала". За головну команду "вершкових" він дебютував у листопаді 2024 року й відтоді провів 80 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.

Реклама

Раніше повідомлялося, що ексфорвард "Реала" і володар "Золотого м'яча" Карім Бензема залишився без клубу.

Новини партнерів

Новини партнерів