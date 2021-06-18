Футболіста збірної Данії, який під час матчу Євро-2020 пережив зупинку серця, виписали з лікарні

Гравець успішно переніс операцію зі встановлення кардіостимулятора.
Півзахисника міланського "Інтера" Крістіана Еріксена виписали з лікарні після моторошного інциденту в матчі за збірну Данії на Євро-2020. У грі стартового туру проти фінів Крістіан раптово впав на газон і знепритомнів.
29-річний футболіст успішно переніс операцію, йому імплантували кардіостимулятор. У п'ятницю, 18 червня, Еріксен відвідав розташуванні збірної Данії і тепер повернеться додому до своєї сім'ї.
"Операція минула добре, і за таких обставин у мене все добре. Було дійсно здорово знову побачити хлопців після фантастичної гри, яку вони провели вчора. Немає необхідності говорити, що я буду вболівати за них в понеділок проти Росії", - сказав Еріксен.
Раніше ТСН Проспорт писав, що Еріксену не дозволять грати в Серії А з кардіостимулятором.
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо
- 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
- На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
- Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.
- 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
- 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.