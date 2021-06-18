Футболіста збірної Данії, який під час матчу Євро-2020 пережив зупинку серця, виписали з лікарні

Гравець успішно переніс операцію зі встановлення кардіостимулятора.

Півзахисника міланського "Інтера" Крістіана Еріксена виписали з лікарні після моторошного інциденту в матчі за збірну Данії на Євро-2020. У грі стартового туру проти фінів Крістіан раптово впав на газон і знепритомнів.

29-річний футболіст успішно переніс операцію, йому імплантували кардіостимулятор. У п'ятницю, 18 червня, Еріксен відвідав розташуванні збірної Данії і тепер повернеться додому до своєї сім'ї.

"Операція минула добре, і за таких обставин у мене все добре. Було дійсно здорово знову побачити хлопців після фантастичної гри, яку вони провели вчора. Немає необхідності говорити, що я буду вболівати за них в понеділок проти Росії", - сказав Еріксен.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Еріксену не дозволять грати в Серії А з кардіостимулятором.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо

12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи. Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена , а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.

, а в Мережі з'явилося з лікарні. 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок . Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд. 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.

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