Футболіста збірної Росії не пустили на літак до Чехії через паспорт РФ

В'ячеслав Караваєв побідкався на те, що не зміг вилетіти зі Стамбула до Праги.

Захисник пітерського "Зеніту" і збірної Росії В'ячеслав Караваєв зіткнувся з проблемами під час своєї відпустки в Туреччині через паспорт громадянина держави-терористки.

28-річного російського футболіста у Стамбулі не пустили на літак до Праги.

Причиною стала відмова чехів пускати до себе пасажирів з паспортом країни-окупантки. Тож гравцю російської збірної довелося добиратися до Праги через Австрію та автомобілем.

"Нас не пустили на рейс зі Стамбула до Праги. Ми шість годин чекали на пересадження, а коли підійшли до виходу, нам сказали, що чехи не пускають з російськими паспортами. Довелося терміново змінювати плани та брати квиток до Відня – до Австрії вже пустили без проблем. Там нас зустрів Мартін Їранек (екс-гравець московського "Спартака" та збірної Чехії – прим). Він спеціально приїхав з Чехії, щоб нас забрати. У підсумку ще три години добиралися до Праги машиною", – розповів Караваєв в інтерв'ю російському порталу Sport24.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли спортсмени з РФ мають проблеми з потраплянням до Чехії. Раніше російську тенісистку Анастасію Павлюченкову депортували з країни напередодні турнірі WTA у Празі.

Нагадаємо, у червні цього року Чехія заборонила російським спортсменам та командам виступати на території країни. Крім того, чеський уряд заборонив своїм атлетам брати участь у змаганнях, що проводяться в РФ.

Читайте також:

"Реклама війни": легенда світового хокею жорстко розніс НХЛ за відмову відсторонити росіян

До Польщі не пустили відому російську тенісистку, прихильницю Путіна

Скандал з Харлан: Україна вимагає позбавити російську фехтувальницю Смірнову нейтрального статусу