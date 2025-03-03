Футболіста-зрадника Тимощука та низку інших атлетів позбавили звань майстрів спорту України

Міністерство молоді та спорту України позбавило почесних звань низку атлетів через їхні дії під час повномасштабної загарбницької війни, яку російські окупанти продовжують вести проти нашої держави.

Як повідомляється на сайті Міністерства молоді та спорту, екскапітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука та шахіста Сергія Карякіна позбавили звань "Заслужений майстер спорту України" і "Майстер спорту України", а грузинського ексфутболіста київського "Динамо" і чинного мера Тбілісі Каху Каладзе – "Майстер спорту України міжнародного класу".

Веслувальницю Ларису Жалінську, яка служила в Нацгвардії і втекла до Росії, позбавили звань "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України".

Позбавили звання "Майстер спорту України" і чернівецького каратиста Євгена Пилипюка, який не повернувся до України з міжнародних змагань в Італії, а також його дружину-каратистку Дар'ю Пилипюк.

Повний список осіб, яких позбавили спортивних звань:

Звання "Заслужений майстер спорту України": Анатолія Тимощука (футбол), Сергія Карякіна (шахи)

Звання "Заслужений тренер України": Сергія Степаненка (велосипедний спорт)

Звання "Майстер спорту України міжнародного класу": Ларису Жалінську (академічне веслування), Каху Каладзе (футбол), Олега Мосура (українська боротьба на поясах), Олександра Ощепкова (універсальний бій), Юрія Василишина (комбат Дзю-Дзюцу), Марка Бойчука (кікбоксинг WAKO і тхеквондо), Сергія Карякіна (шахи), Володимира Куруоглу (пауерліфтинг з вадами зору)

Звання "Майстер спорту України": Дмитра Грущака (біатлон), Владислава Атамасова (вільна боротьба), Ларису Жалінську (академічне веслування), Анатолія Тимощука (футбол), Артема Мелкумяна, Андрія Стояна (бойове самбо), Дар'ю Пилипюк, Євгена Пилипюка (карате), Олександра Ощепкова (універсальний бій), Дмитра Макарова, Тимура Курбанкадієва, Артема Мелкумяна, Андрія Стояна (змішані єдиноборства (ММА)), Турал Раміла огли Баширова (кікбоксинг ІСКА), Артема Мелкумяна, Андрія Стояна (комбат Дзю-Дзюцу), Артема Мелкумяна (рукопашний бій), Дарину Королович (тхеквондо), Олександра Магду (пляжний футбол), Сергія Карякіна (шахи), Володимира Куруоглу (паверліфтинг з вадами зору).

Раніше повідомлялося, що менеджер клубу УПЛ не повернувся до України після закордонних зборів.

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