Футболістам українських клубів заборонили догравати сезон у Німеччині: названа причина

Проте вони зможуть тренуватися з німецькими клубами і брати участь у товариських матчах.

Німецький футбольний союз (DFB) вирішив заборонити гравцям з українських і російських клубів догравати нинішній сезон у Німеччині, незважаючи на війну, розв'язану Російською Федерацією в Україні.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Своє рішення Німецький футбольний союз пояснив бажанням зберегти "спортивну цілісність змагань". Тобто гравцям, які захочуть приєднатися до німецький клубів поза трансферним вікном, буде заборонено брати участь в офіційних поєдинках.

Вони не зможуть грати в німецьких чемпіонатах, Кубку Німеччини та зустрічах плейоф. Команди повинні дограти сезон тими складами, які були зареєстровані на момент закриття зимового трансферного вікна.

Водночас футболістам з чемпіонатів України та Росії дозволяється тренуватися з німецькими клубами та грати за них у товариських матчах.

Раніше ФІФА ухвалила рішення призупинити контракти легіонерів, які виступають в Чемпіонаті України. Тобто вони отримали змогу підписувати контракти із клубами з інших країн, аби там дограти нинішній сезон.

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