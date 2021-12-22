Футболісти "Динамо" на весіллі в одноклубника заспівали хіт з відомого російського серіалу (відео)

Футболісти "Динамо" на весіллі в одноклубника заспівали хіт з відомого російського серіалу (відео)

Партнери по команді зробили оригінальний подарунок Денису Попову.

На одного холостяка в київському "Динамо" стало менше. Захисник столичного клубу та збірної України Денис Попов одружився на своїй коханій Дар'ї.

Пишне весілля 22-річного футболіста відбулося 21 грудня. На святкуванні побували деякі одноклубники нареченого, брати Суркіси, а також зірки української естради.

Проте не лише професійні артисти розважали гостей цього вечора. Футболісти "Динамо" Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак та Богдан Лєднєв вирішили продемонструвати свої вокальні таланти та разом заспівали хіт з російського кримінального серіалу "Бригада".

Раніше ТСН Проспорт випустив матеріал, в якому розповів, як футболісти УПЛ проводять зимову відпустку. Зазначимо, що весняна частина сезону УПЛ розпочнеться наприкінці лютого (базова дата 19-го туру - 26 лютого).

Читайте також:

Луческу уп'яте в кар'єрі визнали найкращим тренером року в Румунії

Це вам не Мальдіви: легіонер "Динамо" проводить відпустку в селі (фото)

На березі океану: лідер "Динамо" освідчився своїй дівчині (фото)