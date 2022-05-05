Футболісти "Динамо" та герой Євро-2020 вирушили до розташування збірної України

Футболісти "Динамо" та герой Євро-2020 вирушили до розташування збірної України

Футболісти київського "Динамо" та нападник "Дніпра-1" Артем Довбик, який підтримував форму з "біло-синіми", вирушили до розташування збірної України.

Наступного дня після матчу з "Базелем" (3:2) тренувальний табір "Динамо" покинули одразу 12 гравців.

Про це повідомляється на офіційному сайті "киян".

Виклик до національної команди отримали 11 представників "Динамо": воротар Георгій Бущан, захисники Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, півзахисники Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, нападник Артем Бесєдін.

Раніше національна команда України з футболу назвала першого спаринг-партнера, з яким зіграє перед плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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