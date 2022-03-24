Футболісти і тренерський штаб "Динамо" відвідали поранених українських військових (фото)

Столичний клуб побажав героям якнайшвидшого одужання.

Київське "Динамо" вирішило підтримати бійців Збройних Сил України, які зазнали поранень на війні з російськими окупантами.

Гравці та тренерський штаб "біло-синіх" відвідали одну з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим українським військовим, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Олег Гусєв, під керівництвом якого кияни продовжують нині тренувальний процес на Заході України, особисто подарував кожній палаті пам'ятні сувеніри та футболки, підписані за кілька хвилин до цього кожним із його підопічних.

Динамівці щиро побажали пораненим героям якнайшвидшого одужання та запросили їх на перший же домашній матч команди у мирному Києві.

ФК Динамо Київ

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" передав гуманітарну допомогу українській армії.

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