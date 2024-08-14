Футболісти шведського клубу поголилися налисо заради капітана, який бореться з раком: емоційне відео

У Мережі завірусилося відео, як футболісти шведського клубу "Кальмар АІК" поголилися налисо, щоб підтримати капітана команди Маркуса Германа, який бореться зі смертельною хворобою.

Цього літа у Германа виявили рак. Він пройшов хіміотерапію, внаслідок чого втратив усе волосся. У складний для нього період життя його одноклубники вирішили проявити солідарність і теж позбулися волосся на голові.

Гравці та члени тренерського штабу записали відео, на якому всі поголилися налисо. Коли Герман зайшов до роздягальні та побачив це, то не зміг стримати сліз.

Крім того, один з одноклубників Маркуса набив на руці татуювання з його ініціалами.

Vi står enade i kampen mot cancer! #fuckcancer pic.twitter.com/J81mD6pVzc — Kalmar AIK FK (@KalmarAIKFK) August 7, 2024

Зазначимо, що "Кальмар АІК" виступає у п'ятому дивізіоні чемпіонату Швеції.

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