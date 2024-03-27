Футболісти збірної Грузії після виходу на Євро-2024 нагадали про окуповані Росією території (відео)

Грузинська збірна вперше в історії виборола право зіграти на континенальній першості.

Футболісти збірної Грузії під час святкування виходу на Євро-2024 разом з фанатами нагадали про території своєї держави, які окупувала Росія.

Так, на вулицях Тбілісі гравці грузинської збірної та уболівальники скандували "Абхазія – це Грузія" та "Самачабло – це Грузія".

Зазначимо, що ці території міжнародно визнані частиною Грузії, однак від 2008 року перебувають під окупацією РФ. Самачабло – історична область Грузії, частиною якої є Південна Осетія.

Just your daily reminder from the lads that Abkhazia and Samachablo are Georgia!❤️ pic.twitter.com/PwxlKtHzUT — Georgian Footy (@GeorgianFooty) March 27, 2024

Збірна Грузії вперше в історії вийшла на чемпіонат Європи з футболу. В плейоф відбору до Євро-2024 команда Віллі Саньоля спершу перемогла Люксембург (2:0), а потім у серії пенальті здолала Грецію (0:0).

На Євро-2024 грузинська національна команда позмагається у групі F з Туреччиною, Португалією та Чехією.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Нагадаємо, збірна України також пробилася на Євро-2024. У вирішальному матчі команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1). Суперниками "синьо-жовтих" на майбутньому континентальному турнірі будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

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