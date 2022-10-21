Футболісти збірної Ірану просять ФІФА усунути їх від ЧС-2022: подробиці скандалу

На ЧС-2022 з футболу, що стартує вже за місяць у Катарі, може не виявитися збірної Ірану.

Іранські футболісти та спортивні чиновники написали листа до ФІФА з проханням усунути національну збірну їхньої країни від участі у Чемпіонаті світу-2022.

Про це повідомила журналістка та активістка Масіх Алінеджад.

Футболісти незадоволені тим, що у країні порушуються права жінок.

"ФІФА заборонила Росії взяти участь у міжнародних змаганнях через вторгнення в Україну та порушення прав людини. Ми поважаємо цю позицію ФІФА, і сподіваємося, що вона не зазнає безглуздих вбивств та тортур тисяч невинних цивільних осіб. Ми, іранські спортсмени, просимо вас застосувати те саме рішення щодо Ісламської Республіки Іран", – йдеться у повідомленні.

Після смерті 22-річної Махса Аміні, яка померла після затримання іранською поліцією за неправильне носіння хіджабу, країною прокотилася хвиля протестів. У листі іранських футболістів також сказано, що жінок "систематично виключають із футбольної екосистеми в Ірані".

Чемпіонат світу відбудеться у Катарі від 20 листопада до 18 грудня. Збірна України не зуміла пройти кваліфікації на мундіаль, програвши у вирішальному матчі раунді плейоф команді Уельсу (0:1). Цікаво, що Уельс та Іран потрапили до однієї групи на ЧС-2022.

Іранські безпілотники у війні проти України

Тегеран доправив до Російської Федерації від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе, хоч і заперечує це. Щоб зняти "звинувачення" про постачання, там заявляють про готовність до діалогу з Україною. У Кремлі також брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю іранських безпілотників.

Втім, російський чиновник у прямому ефірі на одному із пропагандистських державних каналів обмовився, що дрони-камікадзе РФ бере з Ірану.

До Криму прибули іранські військові, які навчають росіян користуватися дронами. Україна знає про їхнє перебування, а ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За співпрацю з агресоркою Росією Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану.