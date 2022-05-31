Футболісти збірної Шотландії підтримали Україну перед очною битвою в плейоф відбору на ЧС-2022

Футболісти збірної Шотландії підтримали Україну перед очною битвою в плейоф відбору на ЧС-2022

Гравці суперника української збірної в півфіналі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 поділилися очікуваннями від майбутнього матчу.

У середу, 1 червня, шотландці зустрінуться з "синьо-жовтими" в півфінальному поєдинку плейоф відбору на ЧС-2022.

Напередодні матчу свою підтримку Україні та її футболістам висловили гравці шотландської збірної - захисник лондонського "Арсеналу" Кіран Тірні та хавбек "Селтіка" Каллум Макгрегор.

Вони зазначили, що зараз кожен підтримує Україну через жахливу повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Проте "дарувати" Україні перемогу на футбольному полі ніхто не збирається - обидві команди вмотивовані боротися за вихід на мундіаль.

"Ми набрали гарну ходу, склад впевнений у собі. Ми точно можемо це зробити, я на 100% вірю у хлопців. Але, це буде дуже важкий матч проти України. Це топова команда з чудовими футболістами.

Кожен їх підтримує через цю жахливу війну проти Росії. На футбольному ж рівні обидва колективи хочуть потрапити на чемпіонат світу", - сказав Тірні.

"Ми розуміємо ситуацію та співчуваємо їй. Щодня ви вмикаєете новини і бачите, що щось ще відбувається. Це справді жахлива ситуація. Всі розмови під час підготовки до гри, ймовірно, будуть навколо цього, але важливо, щоб ми розуміли, що у нас є робота.

Коли обидві команди вийдуть на поле, вони будуть однаково вмотивовані, щоб пройти далі. Нам просто потрібно підходити до гри професійно", - передає слова Макгрегора Reuters.

Матч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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