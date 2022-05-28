Футболісти збірної України зустрілися з дітьми-переселенцями перед надважливим матчем з Шотландією

Футболісти збірної України зустрілися з дітьми-переселенцями перед надважливим матчем з Шотландією

Збірна України з футболу продовжує готуватися до вирішальних матчів за вихід на Чемпіонат світу-2022. "Синьо-жовті" прийняли у своєму таборі в Словенії дітей, які змушені були залишити батьківщину через російське вторгнення.

Після 90-хвилинної двосторонньої гри на українську збірну чекав приємний сюрприз. Близько 150 дітей, які через повномасштабну війну з Росією виїхали з України, завітали до розташування національної команди.

Юні українці привезли із собою малюнки, які подарували гравцям і тренерам. Діти зобразили те, що вони відчувають зараз найсильніше - прагнення перемоги України та бажання повернутися додому, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Маленькі гості також не залишилися без подарунків. Футболісти залишили свої автографи на м'ячах, синьо-жовтих прапорах та фотокартках, а також сфотографувалися з кожним охочим.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков подякував усім словенцям за теплий прийом українців, які змушені перебувати далеко від рідного дому.

"Ми дуже дякуємо за вашу підтримку, увагу та турботу. Знаємо, що наші земляки дуже хочуть повернутися додому, але в Україні все ще небезпечно, передусім для дітей та жінок. Тож нашим українцям хочу побажати терпіння. Віримо в наші збройні сили, які повернуть мир на нашу землю. Ми ж їдемо грати до Глазго й можу вас запевнити: хлопці зроблять усе, щоби потрапити на Кубок світу", - передає слова Петракова пресслужба УАФ.

Фото: УАФ

Капітан національної команди Андрій Пятов від імені усієї команди подякував дітям та їхнім батькам за підтримку.

"Ми раді подарувати дітям бодай одну усмішку на обличчі й хочемо побажати нам усім мирного неба й лише перемоги. Україна понад усе!" - сказав Пятов.

Збірна України позмагається за вихід на ЧС-2022

Матч Шотландія - Україна відбудеться 1 червня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Переможець цього протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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