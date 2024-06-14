Футболісти збірної України звернулися до світу з важливим закликом перед Євро-2024: емоційне відео

Збірна України з футболу випустила потужне відеозвернення до світу перед стартом фінального турніру Євро-2024,

У ролику знялися 13 гравців національної команди, рідне місто кожного з яких зазнало руйнувань внаслідок російського вторгнення або є тимчасово окупованим.

Андрій Лунін, Михайло Мудрик, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Артем Довбик, Віктор Циганков, Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Олександр Зубков, Микола Матвієнко, Максим Таловєров, Анатолій Трубін та Руслан Малиновський назвали свої рідні міста на тлі кадрів вибухів і жахливих наслідків обстрілів російськими окупантами.

Футболісти "синьо-жовтих", які знялися у відео, представляють такі міста:

Красноград, Харківщина – Андрій Лунін та Михайло Мудрик

Велика Новосілка, Донеччина – Микола Шапаренко

Запоріжжя – Сергій Сидорчук

Макіївка, Донеччина – Олександр Зубков

Донецьк – Максим Таловєров та Анатолій Трубін

Саки, Крим – Микола Матвієнко

Радомишль, Житомирщина – Олександр Зінченко

Житомир – Руслан Малиновський

Черкаси – Артем Довбик

Вінниця – Віктор Циганков

Київ – Ілля Забарний

"Наші міста хотіли б приймати Євро, але вони борються за свободу. Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні", – йдеться у зверненні українських футболістів.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024

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Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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