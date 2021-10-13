Футболістів закидали пляшками після забитого голу: матч відбору на ЧС-2022 вибухнув неймовірним скандалом (відео)

Футболістів закидали пляшками після забитого голу: матч відбору на ЧС-2022 вибухнув неймовірним скандалом (відео)

Через це гру навіть довелося перервати.

Скандалом завершився поєдинок 8-го туру групової стадії кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 між збірними Албанії та Польщі.

Так, на 77 хвилині зустрічі албанські фанати влаштували "тепле" приймання футболістам гостей після того, як вони відзначилися в сітці воріт їхньої команди

Коли гравці "кадри" почали святкування голу, у їхній бік почали летіти пляшки - деякі з них навіть потрапили в голову гравцям. Зрештою, головний арбітр матчу ухвалив рішення зупинити гру, яка поновилася лише за 20 хвилин.

Piękna bramka Świderskiego!!!

Albania - Polska 0-1!#ALBPOL

Będzie walkower z powodu zbyt agresywnych kibiców? pic.twitter.com/lNvfbwfbpS — Bartosz Piekarski (@BartekPiekarsky) October 12, 2021

The World Cup Qualifying match between Albania and Poland was suspended after home fans threw missiles on to the pitch as the Poland players celebrated their goal. pic.twitter.com/nktg7Kpf6O — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 12, 2021

Зазначимо, що албанські фанати поводилися агресивно з самого початку другого тайму. Суддівська бригада заздалегідь попереджала, що може перервати матч в разі прояву зайвої агресії.

Польща здобула перемогу в цій зустрічі з рахунком 1:0;

Цей результат дозволив "кадрі" посунути албанців із другої сходинки турнірної таблиці.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що Євген Селезньов погрожував фізичною розправою в матчі УПЛ.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання