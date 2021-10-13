Футболістів закидали пляшками після забитого голу: матч відбору на ЧС-2022 вибухнув неймовірним скандалом (відео)

Через це гру навіть довелося перервати.
Скандалом завершився поєдинок 8-го туру групової стадії кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 між збірними Албанії та Польщі.
Так, на 77 хвилині зустрічі албанські фанати влаштували "тепле" приймання футболістам гостей після того, як вони відзначилися в сітці воріт їхньої команди
Коли гравці "кадри" почали святкування голу, у їхній бік почали летіти пляшки - деякі з них навіть потрапили в голову гравцям. Зрештою, головний арбітр матчу ухвалив рішення зупинити гру, яка поновилася лише за 20 хвилин.
Piękna bramka Świderskiego!!!— Bartosz Piekarski (@BartekPiekarsky) October 12, 2021
Albania - Polska 0-1!#ALBPOL
Będzie walkower z powodu zbyt agresywnych kibiców? pic.twitter.com/lNvfbwfbpS
The World Cup Qualifying match between Albania and Poland was suspended after home fans threw missiles on to the pitch as the Poland players celebrated their goal. pic.twitter.com/nktg7Kpf6O— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 12, 2021
Зазначимо, що албанські фанати поводилися агресивно з самого початку другого тайму. Суддівська бригада заздалегідь попереджала, що може перервати матч в разі прояву зайвої агресії.
- Польща здобула перемогу в цій зустрічі з рахунком 1:0;
- Цей результат дозволив "кадрі" посунути албанців із другої сходинки турнірної таблиці.
Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що Євген Селезньов погрожував фізичною розправою в матчі УПЛ.