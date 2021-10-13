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Футболістів закидали пляшками після забитого голу: матч відбору на ЧС-2022 вибухнув неймовірним скандалом (відео)

Футболістів закидали пляшками після забитого голу: матч відбору на ЧС-2022 вибухнув неймовірним скандалом (відео)

Associated Press

Через це гру навіть довелося перервати.

Скандалом завершився поєдинок 8-го туру групової стадії кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 між збірними Албанії та Польщі.

Так, на 77 хвилині зустрічі албанські фанати влаштували "тепле" приймання футболістам гостей після того, як вони відзначилися в сітці воріт їхньої команди

Коли гравці "кадри" почали святкування голу, у їхній бік почали летіти пляшки - деякі з них навіть потрапили в голову гравцям. Зрештою, головний арбітр матчу ухвалив рішення зупинити гру, яка поновилася лише за 20 хвилин.

Зазначимо, що албанські фанати поводилися агресивно з самого початку другого тайму. Суддівська бригада заздалегідь попереджала, що може перервати матч в разі прояву зайвої агресії.

  • Польща здобула перемогу в цій зустрічі з рахунком 1:0;
  • Цей результат дозволив "кадрі" посунути албанців із другої сходинки турнірної таблиці.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що Євген Селезньов погрожував фізичною розправою в матчі УПЛ.

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