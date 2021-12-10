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Футболістка "Челсі" відправила в нокаут хлопця, який вибіг на поле під час матчу: відео стає вірусним

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Футболістка "Челсі" відправила в нокаут хлопця, який вибіг на поле під час матчу: відео стає вірусним

Вона точно дуже смілива.

Досить нестандартний епізод трапився під час поєдинку 5-го туру жіночої Ліги чемпіонів між англійським "Челсі" та італійським "Ювентусом".

Так, просто під час гри на поле вибіг хлопець, який почав щось знімати на телефон. За ним почали гнатися працівники стадіону, але проблема для нього прийшла звідки він її зовсім не чекав.

Футболістка "Челсі" Саманта Керр корпусом відштовхнула хлопця, що той аж відлетів. Як наслідок, хлопець миттєво опинився на газоні, а футболістка побачила гірчичник від арбітра. Відео з епізодом уже набрало мільйони переглядів.

До вашої уваги цей момент.

  • Дуель завершилася безгольовою нічиєю з рахунком 1:1. 

Раніше розповідалося про те, як Мережу розірвало відео, де стюард ледве не переламав фаната, коли той здійснював забіг.

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