Футболістка Коста-Рики відзначилася божевільним забитим м'ячем здалеку зі штрафного на Чемпіонаті світу: відео

Гравчиня костариканської збірної Александра Пінелль забила нейомвірний за красою гол під час поєдинку світової першості до 20 років проти Австралії.

На 19 хвилині Коста-Рика заробила право на штрафний удар. І, хоч до воріт було понад 30 метрів, це жодним чином не злякало Пінелль.

19-річна футболістка наважилася на постріл та не прогадала - м'яч після її удару залетів точно під поперечину.

До вашої уваги відео з цим божевільним голом.

GOLAZO de la Capi. ©@fedefutbolcrc brought the house down with this in their opening #U20WWC match! pic.twitter.com/D0b5fFxD4g — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 11, 2022

Утім, навіть такий шедевр не врятував костариканок від поразки. Ще до перерви австрійки не лише зрівняли рахунок у матчі, а й вийшли уперед – 1:2. Після відпочинку ще один м'яч влетів у ворота Коста-Рики.

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