Футболістка збірної України організувала збір гуманітарної допомоги для співвітчизників

Козлова підтримує українців на тлі війни з російськими окупантами.

Форвард датського Кеге та збірної України Ніколь Козлова бере активну участь у зборі гуманітарної допомоги для українців, які постраждали від російського вторгнення.

Про це повідомляє офіційний сайт датського клубу.

Зазначається, що українка взяла на себе провідну роль у спробі допомогти співвітчизникам після початку війни. Козлова дала коментарі декільком місцевим засобам масової інформації, щоб привернути увагу данців до необхідності екстреної допомоги та закликати їх зробити свій внесок.

Також вона об'єднала зусилля разом із кількома гравцями Кеге, щоб допомогти упакувати допомогу на місцевому складі.

Нагадаємо, що нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля та півзахисник бельгійського "Гента" Роман Безус пожертвували своїми ігровими футболками, аби допомогти Збройним силам України.

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